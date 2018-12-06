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06.12.2018 05:55
Рубрика: В мире

При столкновении двух самолетов ВМС США в Японии пропали 6 человек

Текст: Максим Макарычев
Шесть американских военнослужащих пропали без вести в четверг после того, как два военных самолета, принадлежащие Корпусу морской пехоты ВМС США, столкнулись во время учебной операции вблизи Японии, сообщает AFP.
Фото: AP Photo/Itsuo Inouye Фото: AP Photo/Itsuo Inouye
Фото: AP Photo/Itsuo Inouye

Американский истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик C/KC-130 взлетели с базы Ивакуни, находящейся недалеко от Хиросимы, и проводили "плановый учебный полет", когда около двух часов ночи столкнулись в воздухе примерно в 300 километрах от побережья Японии.

Фото: AP Photo/Bullit Marquez
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По предварительным данным, катастрофа могла произойти во время дозаправки. Двое военнослужащих находились на борту F-18 и пять на борту C-130. Из семи человек один был спасен и доставлен в госпиталь на базу Ивакуни, сообщил представитель Японских сил самообороны (SDF).

В спасательной операции по поиску шести морских пехотинцев задействованы четыре самолета и три корабля. Напомним, американский воинский контингент в Японии насчитывает около 50 тысяч военнослужащих, при этом около половины из них находятся на территории префектуры Окинава. Несчастные случаи здесь, напоминают наблюдатели, не являются чем-то необычным.

Два истребителя почти столкнулись с пассажирским самолетом на Окинаве

27 октября власти Окинавы потребовали прекратить над своей территорией полеты истребителей Военно-морских сил (ВМС) США. Это произошло после громкого инцидента, произошедшего 12 октября. Тогда истребитель ВМС США F/A-18 Super Hornet взлетел с борта атомного авианосца Ronald Reagan и рухнул в океан у берегов Окинавы.

По предварительным данным, катастрофа произошла в результате технической неисправности. Катастрофа стала очередной для Седьмого флота, крупнейшего американского флота, развернутого за рубежом.

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