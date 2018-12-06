У берегов Японии нашли второго пропавшего после ЧП с самолетами США

У берегов японского острова Сикоку обнаружены двое американских военнослужащих, пропавших после столкновения истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортного самолета-заправщика KC-130.

Оставшиеся пять членов экипажей до сих пор числятся пропавшими без вести. Поисковые мероприятия продолжаются. К операции привлечены корабли и самолеты Сил самообороны японского государства. Один из найденных военных находится в сознании, состояние второго уточняется, передает телерадиокомпания NHK.

Инцидент произошел при дозаправке истребителя-бомбардировщика в воздухе. Военные самолеты приписаны к американской базе США Ивакуни, которая находится на территории японской префектуры Ямагути.