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06.12.2018 07:37

У берегов Японии нашли второго пропавшего после ЧП с самолетами США

Текст: Александр Ленин

У берегов японского острова Сикоку обнаружены двое американских военнослужащих, пропавших после столкновения истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортного самолета-заправщика KC-130.

Фото: AP Photo/Bullit Marquez
Американский эсминец демонстративно прошел рядом с базой ТОФ

Оставшиеся пять членов экипажей до сих пор числятся пропавшими без вести. Поисковые мероприятия продолжаются. К операции привлечены корабли и самолеты Сил самообороны японского государства. Один из найденных военных находится в сознании, состояние второго уточняется, передает телерадиокомпания NHK.

Инцидент произошел при дозаправке истребителя-бомбардировщика в воздухе. Военные самолеты приписаны к американской базе США Ивакуни, которая находится на территории японской префектуры Ямагути.

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