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06.12.2018 13:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербургская полиция показала видео с задержанным за обман ветерана

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербургские полицейские обнародовали видео с задержанием мужчины, которого подозревают в обмане ветерана Великой Отечественной войны. Внимание стражей порядка из Северной столицы к этой истории привлек министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отмечают, что ущерб от действий злоумышленника составил не менее одного миллиона рублей.

Фото: depositphotos.com
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По версии следствия, мужчина, который занимался продажей медицинского оборудования, проник в доверие к ветерану и его супруге и вынес из квартиры часть денег.

Далее мужчина вернулся к пенсионерам и обменял оставшиеся их сбережения на билеты банка приколов.

После того, как об обмане пенсионеров узнал Владимир Колокольцев, он поручил петербургской полиции в кратчайшие сроки разобраться в этой истории. Спустя сутки подозреваемый уже был задержан.

Известно, что ему 28 лет, ранее он имел конфликты с законом — привлекался за порчу чужого имущества. В машине подозреваемого нашли несколько сим-карт, инструкции к медицинским приборам, а также несколько листов с контактными данными пожилых людей.

Являлись ли они клиентами коммивояжера предстоит выяснить следствию.

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