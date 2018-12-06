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06.12.2018 19:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге мужчину арестовали за обман пенсионеров

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения 28-летнему мужчине, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он обманул ветерана Великой Отечественной войны и похитил у него более одного миллиона рублей.

Как сообщает МВД России, мужчина заключен под стражу. Подозреваемый живет в Кудрово и ранее имел конфликты с законом.

Фото: МВД РФ
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В последние месяцы он занимался тем, что продавал медицинское оборудование.

По версии следствия, среди его клиентов оказался пожилой мужчина, ветеран Великой Отечественной войны. Войдя в доверие к нему и его супруге коммивояжер продал им медицинский прибор и во время сделки похитил из квартиры супругов в Московском районе крупную сумму. Потом мужчина вернулся в квартиру, рассказал пенсионерам, что производится обмен денег и предложил обменять им оставшиеся сбережения на банкноты нового образца. Взамен он отдал людям билеты из банка приколов.

Об этой истории пенсионеры рассказали журналистам, на статью обратил внимание министр МВД России Владимир Колокольцев, который поручил петербургской полиции провести проверку по данному факту.

На следующий же день было возбуждено уголовное дело и подозреваемый, который попал на камеры видеонаблюдения в доме, был задержан. В его машине полицейские нашли целый список с координатами пенсионеров. Сейчас выясняется, пострадали ли они от действий продавца медицинского оборудования.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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