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06.12.2018 11:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани попавшая в ДТП с шестью погибшими "скорая" ехала на вызов

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Машина "скорой помощи", попавшая сегодня в шесть утра в страшное ДТП в Усть-Лабинском районе Кубани, ехала на вызов. Эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердили в минздраве края.

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Как сообщили в ведомстве, к больному пациенту была направлена другая бригада, а к месту аварии тут же выехали несколько машин "скорой помощи".

Напомним, страшная авария произошла на девятом километре автодороги Усть-Лабинск - Лабинск - Упорная. В ДТП погибли шесть человек, находившиеся в ВАЗ 2114, в том числе двое детей. По предварительным данным полиции, виновником аварии стал 18-летний водитель, севший за руль легковушки без прав. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Трое сотрудников "скорой помощи" и 11-летний пассажир легковушки госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

- Все пострадавшие находятся в ЦРБ Усть-Лабинского района, где им оказывается вся необходимая помощь, - сообщили в минздраве. - Ведутся постоянные консультации с краевыми специалистами, в случае необходимости средствами санавиации больные с тяжелыми травмами будут доставлены в краевую больницу.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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