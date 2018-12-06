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06.12.2018 12:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани возбудили дело по факту ДТП с шестью погибшими

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

Следователи ОМВД по Усть-Лабинскому району возбудили уголовное дело после смертельной аварии, которая произошла недалеко от станицы Некрасовской.

Напомним, на дороге столкнулись ВАЗ-2114 и машина "скорой помощи", ехавшая на вызов. В легковушке находились семь человек, а управлял ею 18-летний местный житель, у которого не было прав, хотя автомобиль принадлежал ему. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в спецавтомобиль.

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Водитель ВАЗа и пять его пассажиров погибли на месте аварии. Среди жертв ДТП - двое детей пяти и восьми лет, 22-летний мужчина и две местные жительницы 1985 и 1950 годов рождения. Водитель скорой помощи и два медика, находившиеся с ним, были госпитализированы. Больше в спецмашине никого не было. В легковушке выжил 11-летний подросток. Все четверо пострадавших отправлены в районную больницу, у них травмы различной степени тяжести. К ним из краевого центра вылетел вертолет санавиации.

- По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного Кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Проводятся необходимые следственные действия для установления обстоятельств и причин произошедшего.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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