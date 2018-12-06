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06.12.2018 14:50
Рубрика: Общество

Пойман мощный сигнал из далекой галактики

Текст: Денис Передельский
Фото: Lennart M. van Haaften / Texas Tech University Фото: Lennart M. van Haaften / Texas Tech University
Фото: Lennart M. van Haaften / Texas Tech University

Международная команда астрономов при помощи данных, полученных космическим аппаратом NASA Chandra, обнаружила в эллиптической галактике Messier 86 новый необычный источник рентгеновского излучения (ULX).

Об открытии рассказывает портал Phys.org. Недавно найденный источник получил название M86 tULX-1. Он находится на расстоянии 62 тысячи световых лет от центра эллиптической галактики Messier 86.

Фото: REUTERS/JOE SKIPPER
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Фото: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt, T. Pyle (IPAC), UTokyo/J. Livingston
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Сигнал от этого источника был пойман при помощи оборудования, установленного на космической обсерватории Chandra. ULX - это ультраяркие рентгеновские источники. Мощность их излучения превышает мощность лучей одного миллиона солнц на всех длинах волн.

Обычно в галактиках имеется лишь один ULX. Однако в галактике Messier 86, расположенной в созвездии Девы примерно в 52 миллионах световых лет от нас, таких источников как минимум два.

Первый был идентифицирован еще в 2011 году и получил название CXO J122611.830 + 125647.80. Второй источник описан в новом исследовании, которое провела команда во главе с Леннартом ван Хаафтеном из Техасского технического университета.

"Мы обнаружили источник CXOU J122602.3 + 125951 (сокращенно - M86 tULX-1) в гигантской эллиптической галактике, - говорит ведущий автор исследования. - Он имеет рентгеновскую светимость около 5,0 додециллионов эрг/с, мягкую избыточную рентгеновскую светимость 1,9 додециллиона эрг/с и внутреннюю температуру диска 0,66 кэВ".

Исследователи подчеркнули, что относительно жесткий спектр и переходное поведение M86 tULX-1, а также другие его свойства, такие как высокая яркость и расположение в эллиптической галактике, делают этот источник необычным.

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