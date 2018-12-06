Сегодня в российский прокат выходит один из самых ожидаемых фильмов года - триллер Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек" . А уже в начале 2019 года состоится интернет-релиз картины в онлайн-кинотеатре ivi. Сегодня же сервис предоставляет возможность посмотреть стартовые пять минут фильма - на тот случай, если вы опоздали в кинотеатр или сомневаетесь, стоит ли смотреть эту ленту, полную натурализма и жестокости .

В распоряжении "Кинократии" оказалось эксклюзивное интервью с Йенли Халлунд, соавтором сценария скандальной картины и музой эпатажного датского художника.

Шесть лет назад вы участвовали в проекте Ларса GESAMT, в ходе которого самые разные люди создавали свои версии шести различных произведений, а потом вы объединяли "универсальное произведение искусства". Какое самое важное открытие об искусстве вы сделали в ходе этой работы?

Йенли Халлунд: Блестящий вопрос! Люди со всего мира присылали свои пятиминутные видео, в которых каждый по-своему интерпретировал какое-то произведение искусства, а я из них монтировала GESAMT под руководством Ларса - и соблюдая те ограничения, которые он придумал. Самым интересным было то, что в проекте участвовали обычные люди... Хотя что я такое говорю! Мы все и есть обычные люди. И вот за три недели мне нужно было сделать ролик, в котором бы все эти люди и их интерпретации классических шедевров говорили друг с другом. В общем, я работала по 24 часа в сутки. Самое интересное было наблюдать за тем, как меняется язык искусства, когда проходит через физические рамки, лингвистические, гендерные или эмоциональные барьеры. Когда ты отделяешь создателя от его произведения, оно начинает говорить само за себя, и тогда эти разные высказывания как бы объединяются между собой. Это своего рода ООН в мире искусства. Нам удалось соединить фрагменты, присланные из разных стран мира: Китая, Бразилии, Южной Африки. Мы собрали голоса, образы, мечты, кошмары и чувства со всего света. Это было доказательством того, что искусство объединяет нас всех, несмотря на культурные, языковые и религиозные особенности. Что искусство - это самое человеческое в человеческой природе.

Искусство - антагонист или протагонист в фильме "Дом, который построил Джек"?

Йенли Халлунд: И то, и другое. Совершенно точно оно протагонист, ведь Джек - воплощение идеи искусства и образа великого художника, который основывает свою работу на смерти и разрушении. В тоже время он испытывает искусство на прочность - то есть вступает с этим понятием в конфликт. Это превращает искусство в антагониста.

А что смотрит Ларс? Вряд ли он фанат "Игры престолов".

Йенли Халлунд: Да, вряд ли (смеется). Он специально не смотрит современное кино: говорит, что не хочет оказаться под чьим-то влиянием. Но он смотрит много старых фильмов. Например, ленты, которые снимала Маргерит Дюрас. Её "Песнь Индии” - один из любимых фильмов Ларса. Netflix ему не нравится, но он фанат британских детективных сериалов - "Чисто английских убийств", например. А еще ему нравятся передачи National Geographic об авиакрушениях. Со всеми этими научными объяснениями: что пошло не так, почему самолет упал, и так далее.

Вы верите, что люди могут радикально меняться? Или каждый из нас - заложник своего психотипа?

Йенли Халлунд: Сложный вопрос. Точно могу сказать, что мы никогда не стагнируем. Думаю, это наш долг - продолжать исследовать себя, экспериментировать, оставаться любопытными. Может ли при этом меняться сама натура людей? Думаю, весь фокус в том, что мы не знаем, какова наша природа. Поэтому большинство людей и не могут измениться - потому что они еще не узнали, кем являются на самом деле.

То есть те из нас, кому удалось измениться, на самом деле просто открыли в себе тех, кем всегда являлись?

Йенли Халлунд: Именно. А многие люди как бы придумывают некий образ самих себя - и застревают в этой паутине имитации, не представляя, что на самом деле они другие, а их возможности - безграничны.

Вы будете что-то писать под впечатлением от этой поездки в Россию? Кстати, какая она по счету?

Йенли Халлунд: Третья. Москва великолепна! Особенно ночью. У нее удивительная история. В прошлом году я была в Санкт-Петербурге. Там все дышит драматургией. Но, если честно, я все равно каждый раз немного боюсь ехать в Россию.