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06.12.2018 17:49
Рубрика: Легковые авто

У Renault Koleos новая версия: кроссовер подешевел на 130 тысяч рублей

Текст: Виктория Чернышева

Компания Renault начала прием заказов на новую версию кроссовера Koleos. У автомобиля появилась стартовая комплектация Comfort, которая оснащается 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 144 л.с. Силовой агрегат идет в паре с трансмиссией CVT X-Tronic, а также полным приводом.

Новая версия Koleos имеет климат- и круиз-контроль, а также мультимедийную навигационную систему R-LINK 2 с сенсорным 7-дюймовым экраном и восемью высокотехнологичными динамиками. Также автомобиль имеет противотуманные фары и датчики дождя и света.

Можно заказать пакет "Комфорт 1", который включает рейлинги на крышу и задние датчики парковки.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Автомобиль будет предлагаться по цене от 1 699 000 рублей. Это на 130 000 рублей меньше, чем предыдущая самая доступная версия Koleos.

Кроме того, кроссовер стал доступен в новом цвете "Фиолетовый металлик".

Заказать новый автомобиль можно во всех дилерских центрах Renault в России. Продажи модели в комплектации Comfort стартуют в начале 2019 года.

Напомним, накануне в продажу поступили внедорожные версии Renault Logan и Sandero.

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#Renault