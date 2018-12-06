В Минобороны России оценили проход эсминца США

Американский эсминец McCampbell не приближался к российским территориальным водам ближе, чем на 100 км. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В ведомстве подчеркнули, что эсминец следовал под контролем российского большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и самолетов морской авиации ТОФ.

В российском оборонном ведомстве выразили недоумение словесному подвигу представителя военно-морских сил США, который пытался представить рутинный переход эсминца "демонстративным".

Как отметил Конашенков, если экипаж McCampbell что-то и продемонстировал, то только неудачную попытку уйти на максимальной скорости от сопровождающих. А сейчас экипаж эсминца "демонстрирует" свою отвагу на удалении более 400 км от территориальных вод нашей страны.

Ранее в ВМС США заявили о том, что ракетный эсминец McCampbell прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого, где расположена база российского Тихоокеанского флота.

Накануне в Минобороны сообщили о том, что новейшие лазерные комплексы "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство. Ведомство подчеркнуло, что личный состав подразделений, использующих это оружие, прошел теоретическую и практическую переподготовку.