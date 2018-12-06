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Рубрика: Легковые авто

Внедрение нового стандарта для автономеров предложили перенести

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Сроки вступления в силу нового ГОСТа для номеров автомобилей и мотоциклов могут быть отложены на более позднее время. С соответствующей просьбой обратились в ГИБДД к Росстандарту. Речь идет о том, чтобы перенести срок на семь месяцев - вместо января на август.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-центр МВД. В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии отметили, что получили это предложение и рассмотрят его.

Новый стандарт предполагает, в частности, изменение размера номеров для мотоциклов. Вместо 245 мм на 185 мм он будет 190 мм на 145 мм. Кроме того, вводится новый вид двухстрочных номеров для нестандартных мест крепления - на ряд автомобилей однострочные знаки не помещаются, из-за этого раньше их приходилось сгибать.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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Как разъяснили в МВД, перенос нужен, чтобы исключить "возможные необоснованные расходы федерального бюджета".

Напомним, ранее стало известно, что стать обладателем "красивого" номера на своем автомобиле сможет любой желающий. Они будут продаваться через специальные интернет-аукционы. Внесение документа в кабмин планируется на 2 сентября 2019 года.

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#автомобили