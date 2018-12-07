Чем покорил москвичей белорусский фильм "Тум-Паби-Дум"

Премьерный фильм вне возраста - "Тум-Паби-Дум", в котором дети осознанно и не очень моделируют взрослую жизнь, представили белорусские дипломаты на благотворительной рождественской акцией для детей-сирот, которая состоялась в российской столице. Она состоялась накануне в Деловом и культурном комплексе посольства в рамках подготовки к празднованию 95-летия белорусского кино, которое будет отмечаться в наступающем году, сообщили в пресс-службе миссии.

Показ фильма, отметили в посольстве, "стал хорошей возможностью познакомить гостей с детским белорусским кинематографом - одной из визитных карточек национального кинематографа" накануне Рождественских торжеств.

Новая лента кинорежиссера Вячеслава Никифорова, как уже сообщал "СОЮЗ", не так давно покорила зрителей и на фестивале в Китае. Прежде всего, полагает создатель картины, "сочетанием взрослой улыбки и детского взгляда на окружающий мир". Все дети мира осознанно или не очень моделируют взрослую жизнь. Они хотят быть успешными, сильными, умными.

По сюжету ленты десятилетний детдомовский мальчуган - Санек - решил сам пойти навстречу судьбе и решает найти родителей для себя и своей подопечной Алеси. А подросток, судя по поступкам и поведению, очень одаренный, знает несколько языков, начитанный. "Молодой ребенок без вредных привычек ищет семью с целью устройства личной жизни", - дает он нестандартное объявление и с этой минуты будет вынужден играть по взрослым законам.

Фильм и увлекает, и смешит, хотя очень серьезный. Иногда герой видит, что взрослые не соответствуют своим декларациям. И попадает в ситуацию бессмертной гамлетовской альтернативы: как поступать? В ленте снимались белорусские актеры Валерия Арланова, Павел Харланчук, Сергей Чекерес, Ольга Клебанович, Алексей Шедько.