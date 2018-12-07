Ципрас готов надеть галстук, если его подарит Путин

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, который, по его собственным словам, вошел в европейскую политическую элиту без галстука, готов надеть этот аксессуар, если получит его в подарок от Владимира Путина. Так он ответил на вопрос, заданный на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России.

Ранее Ципрас уже обещал надеть галстук, когда будет решена проблема греческого долга, и сдержал слово. "Но очень быстро снял его, так как он - как петля на шее греческого народа. Это символ", - пояснил политик.

Впрочем, у журналистов еще может появиться возможность увидеть греческого премьера в галстуке. "Если господин Путин мне подарит такой подарок, я на следующей встрече надену его", - пообещал Ципрас. Владимир Путин улыбнулся, но делиться галстуком не стал.

Отметим, ранее европейские политики неоднократно дарили галстуки Алексису Ципрасу, призывая его быть, как все. Например, премьер-министр Италии Маттео Ренци и президент Македонии Зоран Заев преподнесли такой подарок в честь заключения между странами Преспанских соглашений о переименовании Македонии.