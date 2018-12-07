Кириенко выступил против запрета молодежных концертов

Первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко призвал "Единую Россию" стать социальным лифтом для неравнодушных людей. Об этом он заявил, выступая на XVIII съезде партии.

По его словам, в России существует "невероятный запрос на самореализацию". Поэтому партия должна стать "социальным лифтом для неравнодушных людей". Кириенко поддержал новый проект "Единой России" по созданию Высшей партийной школы.

"Мне кажется, это важнейшая вещь для партии, потому что и у страны нет ничего важнее. Главное богатство страны - это, конечно, люди, а для партии - тем более. Единственный ресурс партии - это люди", - подчеркнул представитель Кремля.

Сергей Кириенко также призвал "Единую Россию" помогать добровольцам. Он напомнил, что этот год был объявлен в России Годом волонтера, и "количество людей, которое принимает участие в разных волонтерских проектах, выросло в два с лишним раза". Кириенко также обратил внимание на то, что в "Единой России" есть "прекрасные проекты", которые позволяют "помогать в том, в чем люди нуждаются в своем дворе, в квартире, в своем районе".

"Очень важна поддержка и помощь проектам, которые сегодня реализуют неравнодушные граждане нашей страны, а их все больше. Очень часто это не деньги. Очень часто это просто помощь, которую точно могут осуществить региональные отделения партии, особенно депутаты", - сказал он.

Первый замруководителя кремлевской администрации также отметил важность работы с молодежной культурой. Он отдельно остановился на ситуации с запретами концертов современных исполнителей и назвал то, что происходит, глупостью.

"Надо уметь работать с современной молодежной культурой, чтобы не превращалось в то, что когда кто-то случайно ее не понимает или она не нравится, заканчивается запретами концертов. Глупость", - сказал Кириенко.

Напомним, что в последние несколько недель в российских регионах был отменен ряд концертов рэперов. В целом для успеха партии важен откровенный и честный диалог с людьми. Поэтому представитель Кремля обратил внимание на то, что результаты партии были выше там, где состоялось больше встреч с избирателями.

"Результаты выборов были выше там, где было большее количество встреч и откровенных разговоров, в том числе и по сложным вопросам", - сказал он. Кириенко подчеркнул, что "Единая Россия" получила в общей сложности 60% региональных мандатов, потому что члены партии "открыто шли на разговор".