Рэпер Хаски отменил концерты в шести городах

Рэп-исполнитель Дмитрий Кузнецов, выступающий под псевдонимом Хаски, отменил концерты в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Волгограде, Саратове и Иванове. О своих планах артист сообщил на своей странице "Вконтакте".

Певец объяснил отмену концертов усталостью, а также невозможностью перенести выступления на другие даты.

Также артист отметил, что концерты в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске, запланированные в декабре, состоятся.

21 ноября репер Хаски был задержан в Краснодаре. В клубе, где должен был выступать артист, отключили электричество. Исполнитель устроил выступление прямо на улице, во время импровизированного концерта он влез на припаркованный автомобиль.

Выступление Хаски прекратили полицейские, которые доставили его в отдел и обвинили в мелком хулиганстве. Реперу назначили наказание в виде ареста на 12 дней, 26 ноября Хаски освободили. Тем не менее артист пропустил ряд своих концертов.