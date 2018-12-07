Лавров: Россия не получала доказательств нарушения ДРСМД от США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на брифинге в Милан, заявил, что Москва не получала от Вашингтона каких-либо документов, подтверждающих факт нарушения российской стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам министра, была информация, что Вашингтон ознакомил страны НАТО с некими неопровержимыми документами, подтверждающими, что Россия нарушила Договор. "Если это так, то мы от американцев таких документов не получали", - уточнил Лавров, отвечая на вопросы журналистов после министерской встречи ОБСЕ.

НАТО 4 декабря заявил, что Россия нарушила условия ДРСМД, разрабатывая ракетную систему 9М729. Госдеп США предложил отказаться от этой ракеты или модифицировать ее.

Также американская сторона заявила, что выйдет из ДРСМД, если Россия не вернется к исполнению условий договора в течение 60 дней.