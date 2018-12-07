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07.12.2018 15:17
Рубрика: Власть

Матвиенко призвала ведомства не препятствовать запрету "клеток" в судах

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала заинтересованные ведомства не препятствовать принятию законопроекта о запрете "клеток" в залах судебных заседаний.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

"Мы внесли закон, мы надеемся, что Госдума его поддержит и примет оперативно. Но мы ожидаем больших серьезных препятствий от целого ряда министров и ведомств. Они решили под этот закон решить те проблемы, которые они не могут решить десятилетиями", - сказала глава Совфеда на ежегодном совещании со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

В Совфеде опасаются, что отдельные ведомства будут возражать против предложенной нормы и заодно попытаются выпросить для себя побольше денег "на конвойную службу, на то, на другое".

"Не надо одно с другим путать. Если есть проблема, вносите в правительство, доказывайте в правительстве, получайте финансирование, - заявила Матвиенко. - Под эту историю получить побольше денег - это не про нас и не про этот закон".

Сейчас авторы законопроекта ждут отзыв на него из правительства. "Я прошу вас, Константин Анатольевич, взять этот вопрос на контроль. Тема очень чувствительная для общества", - обратилась спикер Совфеда к главе аппарата кабмина Константину Чуйченко.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Валентина Матвиенко также предупредила, что будет очень внимательно следить за прохождением документа по инстанциям.

"Пофамильно будем публиковать каждого человека, кто будет возражать против этой темы. Пусть люди видят, кто есть кто. Это очевидная задача, которую нужно решить", - сказала она.

Напомним, законопроект о запрете на использование в залах суда защитных кабин, в частности металлических клеток, был внесен в Госдуму группой сенаторов в середине ноября. Авторы предлагают запретить "помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом (защитником)".

Ранее эту тему неоднократно поднимала и сама Валентина Матвиенко. На заключительном заседании весенней сессии она назвала унизительным помещение в "клетку" людей, еще не признанных виновными. Сенатор призвала решить этот вопрос в законодательном порядке до конца года.

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