Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

За заправку автомобиля теперь можно платить из Яндекс.Навигатора 09:07
Что будет, если сделать подвеску автомобиля из дерева 09:02
Skoda Scala: чехи представили конкурента Volkswagen Golf 06:22
У Renault Koleos новая версия: кроссовер подешевел на 130 тысяч рублей 06.12.2018
07.12.2018 10:05
Рубрика: Легковые авто

Новый Volkswagen Golf: опубликован первый тизер

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Компания Volkswagen показала эскиз нового хэтчбека Golf. Ожидается, что модель восьмого поколения дебютирует в середине следующего года.

Автомобиль станет крупнее и шире (в то же время он сохранит платформу предшественника), а светотехника формами будет напоминать ту, что у нового кроссовера Touareg. В Volkswagen пообещали революционный, полностью цифровой интерьер, а сама машина будет постоянно подключена к Сети.

Гамма двигателей не изменится, но расширится за счет появления гибридной модификации.

Фото: Пресс-служба Skoda.
Skoda Scala: чехи представили конкурента Volkswagen Golf

В создание нового хэтчбека немцы вложат 1,8 млрд евро, производство автомобиля стартует в июне 2019 года в Вольфсбурге.

Напомним, Volkswagen Golf не так давно вернулся в Россию. Модель можно купить от 1 429 900 рублей, самая дорогая версия обойдется в 1 689 000 рублей. Учитывая цены, вряд ли в Volkswagen надеются на большую популярность Golf в нашей стране, скорее его продажи - это имиджевая история.

Ранее, напомним, сообщалось, что концерн Volkswagen объявил о планах прекращения выпуска бензиновых и дизельных двигателей через семь лет.

Новый Nissan X-Trail поступил в продажу
Видео: Tesla "подставила" своего хозяина
#Volkswagen