Новый Volkswagen Golf: опубликован первый тизер

Компания Volkswagen показала эскиз нового хэтчбека Golf. Ожидается, что модель восьмого поколения дебютирует в середине следующего года.

Автомобиль станет крупнее и шире (в то же время он сохранит платформу предшественника), а светотехника формами будет напоминать ту, что у нового кроссовера Touareg. В Volkswagen пообещали революционный, полностью цифровой интерьер, а сама машина будет постоянно подключена к Сети.

Гамма двигателей не изменится, но расширится за счет появления гибридной модификации.

В создание нового хэтчбека немцы вложат 1,8 млрд евро, производство автомобиля стартует в июне 2019 года в Вольфсбурге.

Напомним, Volkswagen Golf не так давно вернулся в Россию. Модель можно купить от 1 429 900 рублей, самая дорогая версия обойдется в 1 689 000 рублей. Учитывая цены, вряд ли в Volkswagen надеются на большую популярность Golf в нашей стране, скорее его продажи - это имиджевая история.

Ранее, напомним, сообщалось, что концерн Volkswagen объявил о планах прекращения выпуска бензиновых и дизельных двигателей через семь лет.