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07.12.2018 16:01
Рубрика: Легковые авто

Opel выпустит электрические версии всех моделей

Текст: Яна Шамаева
Фото: Пресс-служба Opel. Opel Mokka. Фото: Пресс-служба Opel.
Opel Mokka. Фото: Пресс-служба Opel.

Opel планирует выпустить электрические версии всех своих моделей. Это должно произойти до 2024 года и позволит компании избавиться от выбросов углекислого газа, сообщает агентство dpa.

Фото: www.int-media.opel.com
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В 2019 году автопроизводитель хочет выпустить электроверсию компактного автомобиля Corsa. По словам главы компании Михаэля Лошеллера, модель станет настоящим народным электромобилем и сделает этот хэтчбек доступным для большого количества автомобилистов.

В следующие два года компания выпустит гибридную версию Grandland X и электрические Mokka и Vivaro.

Напомним, ранее стало известно, что вьетнамский производитель VinFast сможет привезти в Россию перелицованный Opel. Сама же немецкая компания, которая принадлежит концерну PSA, пока не собирается возвращаться в Россию.

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