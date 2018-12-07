Opel выпустит электрические версии всех моделей

Opel планирует выпустить электрические версии всех своих моделей. Это должно произойти до 2024 года и позволит компании избавиться от выбросов углекислого газа, сообщает агентство dpa.

В 2019 году автопроизводитель хочет выпустить электроверсию компактного автомобиля Corsa. По словам главы компании Михаэля Лошеллера, модель станет настоящим народным электромобилем и сделает этот хэтчбек доступным для большого количества автомобилистов.

В следующие два года компания выпустит гибридную версию Grandland X и электрические Mokka и Vivaro.

Напомним, ранее стало известно, что вьетнамский производитель VinFast сможет привезти в Россию перелицованный Opel. Сама же немецкая компания, которая принадлежит концерну PSA, пока не собирается возвращаться в Россию.