Новости

Volkswagen Touareg нового поколения попал под отзыв в России 15:18
В Москве врачи спасли зрение ребенку, упавшему на кол 15:17
В Заполярье госпитализированы 20 курсантов кадетского корпуса 15:14
Ижевский дворник-художник по снегу начнет рисовать на льду снегоходом 15:13
В Томске придумали шифр для передачи данных на основе турбулентности 15:08
Знаете ли вы Александра Солженицына - тест 15:05
Кириенко выступил против запрета молодежных концертов 15:04
Тюменские хирурги удалили гигантскую опухоль в сердце у младенца 15:00
Майкл Дуглас ответил на обвинения в публичной мастурбации 14:59
В Крыму арестовали адвоката капитана украинского катера 14:58
Выпущена почтовая марка в честь 190-летия дипотношений России и Греции 14:48
В Крыму назвали условие прохода кораблей ВМС Украины под арками моста 14:45
"Единая Россия" назвала семь правил для членов партии 14:39
В Петербурге раскрыли учителей, пустившихся "во все тяжкие" 14:38
Варшава будет способствовать упрощению въезда белорусов в ЕС 14:35
В Неаполе снова украли Рождественскую ель 14:34
В Удмуртии осудили поджигательницу шести домов 14:33
Новая схема авиадвижения над Москвой будет запущена в 2019 году 14:25
Минтранс: Россия не планирует выходить из МАК 14:20
Видео: В Турции женщина украла подстилку у кота 14:20
Более 216 тысяч кубометров снега вывезли на плавильные пункты в Москве 14:12
В Кремле заявили о повышенном интересе СМИ к пресс-конференции Путина 14:12
Видео: Какой из пикапов быстрее всех 14:12
В Ирландии нашли останки легендарных боевых лошадей 14:04
В древней могиле нашли золотой дубликат монеты Александра Великого 14:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Знаете ли вы Александра Солженицына - тест
Знаете ли вы Александра Солженицына - тест
07.12.2018 14:04
Рубрика: Культура

В Ирландии нашли останки легендарных боевых лошадей

Текст: Денис Передельский
Фото: The Leinster Leader Фото: The Leinster Leader
Фото: The Leinster Leader

В Ирландии археологи при раскопках в Мулламасте обнаружили руины средневековой деревни, в которой располагался старейший в графстве центр по разведению лошадей.

Как сообщает The Leinster Leader, раскопки были организованы на месте строительства автомагистрали. Площадь работ составила 2,3 га. По словам археологов, это всего 10 процентов от общей площади деревни.

Фото: Karl-Goran Sjogren / University of Gothenburg
Названа причина внезапной гибели древних городов
Фото: Arkeologikonsult
В Стокгольме раскопали уникальный арсенал XVII века
Фото: depositphotos.com
В центре Великого Новгорода раскопали древнюю улицу

Обнаруженные в ней артефакты и останки лошадей указывают на то, что в данном месте располагался крупный конезавод. Наиболее любопытной находкой стали кости так называемых лошадей хобби. Это были малорослые животные.

Упоминания о них встречаются в многочисленных письменных источниках, а их изображения присутствуют на древних гравюрах. Однако порода считается давно вымершей. Ученые надеются на то, что анализ останков поможет воссоздать реальный облик этих легендарных маленьких лошадей.

Их разводили специально для войны. Этих лошадей использовала легкая кавалерия для проведения рейдов и разведки. Видимо, именно в данном месте король Эдуард I закупил хобби для своего войска, которое вторглось в Шотландию.

По мнению ученых, раскопанное поселение было основано Уолтером де Ридлсфордом, внуком короля Генриха I. При раскопках также было найдено большое количество керамики, монеты римского периода, ритуальный камень с резьбой и другие артефакты.

На Алтае археологи нашли уникальную диадему из бивня мамонта
Рядом с ядерным центром в Сарове нашли могилу генерала войны 1812 года
Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал об отношении Путина к "Единой России"
В ЦБ нашли способ защиты банковских карт от санкций
Дачников не будут обязывать получать патент
Минэнерго сообщило о рекордной добыче газа в 2018 году
В НАТО признали уязвимость перед российскими комплексами РЭБ