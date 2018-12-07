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07.12.2018 17:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Очевидец раскрыл детали ДТП на Покровке в Москве

В результате ДТП на Покровке в Москве пострадали три человека. Об этом сообщил очевидец аварии.

Напомним, авария произошла в пятницу, 7 декабря, недалеко от дома №5 на Покровке. Автомобиль марки Kia вылетел на тротуар и сбил рабочих, очищавших снег. Отмечалось, что это было такси с пассажирами. Впрочем, водитель скрылся с места ДТП. Полиция Москвы ввела план "Перехват" для его розыска.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Госномера автомобиля были залеплены снегом, а сама машина неслась по встречной полосе по Покровке - из центра к области.

"Машина по очень кривому радиусу въехала на тротуар, снесла троих рабочих, одного из них протащила под себя, перешла на водосточную трубу, где они буксовали при повороте - ей мешало тело, которое было под машиной. Потом проехала метров 50 возле дома 12 по Потаповскому переулку, далее они переехали через это тело еще раз. Потом только они его вытащили, бросили и уехали", - рассказал очевидец порталу m24.ru.

Пострадавшие были госпитализированы с травмами. Самого водителя, которым оказался 20-летний приезжий, удалось задержать в Большом Златоустинском переулке. Отмечается, что у него нет водительских прав, а в службе такси он не работал, тогда как автомобиль принадлежал таксопарку "ВидеКи". С водителем работает полиция.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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