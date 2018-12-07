Новейший корвет "Громкий" в Японском море расстрелял подлодку

Новейший корвет "Громкий", который сейчас проходит ходовые и государственные испытания в Японском море, впервые применил противолодочный комплекс "Пакет", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Действуя по плану испытаний, корвет нашел подводную лодку условного противника, в качестве которой выступила одна из дизельных подлодок флота, классифицировал ее, а затем выполнил стрельбу малогабаритным противолодочным и противоторпедным комплексом "Пакет".

Затем на корабле еще раз проверили надежность работы артиллерийской установки А-190: с самолета Ил-38 морской авиации ТОФ сбросили парашютные мишени, которые успешно поразили артиллерийским огнем.

Днем ранее корвет в рамках испытаний с палубы корабля впервые выполнили взлет и противолодочные вертолеты.

Корвет, который к концу года должен войти в состав ТОФ, продолжит испытания, которые проходят в Японском море.

Справка "РГ"



"Громкий" - второй корвет проекта 20380, построенный специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Его длина - 104,5 метра, ширина - 13 метров, водоизмещение - 2,2 тысячи тонн, скорость - до 27 узлов. Корвет доставили во Владивосток 31 августа с Амурского судостроительного завода.