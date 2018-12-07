Audi отзовет из-за дизельного скандала почти 64 тысячи авто

Audi с сегодняшнего дня начнет отзыв в Германии почти 64 тысячи автомобилей с дизельными двигателями V-TDI. Компания решила обновить программное обеспечение, которое по версии властей США занижало показатели выбросов вредных веществ в атмосферу, сообщает пресс-служба марки.

Всего федеральное ведомство автомобильного транспорта разрешило компании обновить программы двигателей в 103,5 тысячи автомобилей серии A6, A7 Sportback и A8, SUV Q5 и SQ5 TDI. Также для некоторых моделей обновят сенсорную систему.

Все работы для клиентов будут бесплатным и не скажутся негативно на расходе топлива, производительности двигателя, выбросов углекислого газа, уровне шума и долговечности системы обработки выхлопных газов.

Напомним, ранее Audi отозвала из России почти семь тысяч автомобилей Audi A4, А5, А6 и Q6, проданных с 2012-го по 2017 год.