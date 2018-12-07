Ульяновский суд вынес приговор по "формалиновому" делу

В Ульяновске завершились судебные слушания по громкому уголовному делу об ошибке врачей, которые ввели в организм пациентки формалин вместо физраствора, из-за чего та впоследствии погибла. Три медработника признаны виновными в причинении смерти вследствие недобросовестного исполнения своих обязанностей. Об этом "РГ" сообщили в прокуратуре Ульяновской области.

Напомним, трагическую оплошность медики допустили 15 марта нынешнего года во время плановой лапароскопической операции в гинекологическом отделении центральной клинической медсанчасти Ульяновска. В организм пациентки Екатерины Федяевой вместо физраствора по ошибке ввели формалин, что привело к тяжким последствиям для ее здоровья, а впоследствии и к смерти. Как выяснилось позже, доктора некоторое время пытались скрыть инцидент от своего руководства и родственников пациентки, в связи с чем было упущено драгоценное время, когда девушке еще могли бы помочь.

Собранных в ходе следствия доказательств оказалось достаточно для того, чтобы суд признал бывших заведующего гинекологическим отделением медучреждения, акушера-гинеколога и медсестру виновными в причинении смерти в связи с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей. Им назначено наказание в виде ограничения свободы на сроки 2 года и 9 месяцев, 2 года и 10 месяцев, и 2 года и 11 месяцев соответственно. Кроме того, все они в течение трех лет не смогут работать в области медицины.

Между тем, прокуратура заявила о несогласии с чрезмерно мягким приговором, поскольку считает врача и заведующего отделением виновными еще и в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Надзорное ведомство намерено обжаловать приговор.