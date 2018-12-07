В Крыму назвали условие прохода кораблей ВМС Украины под арками моста

В Крыму ответили на заявление министра обороны Украины Степана Полторака о нежелании ВСУ отказываться от использования Керченского пролива для прохода своих военных кораблей.

- Да, они будут проходить в Керченский пролив и под аркой Крымского моста, - прокомментировал "РГ" слова украинского министра первый вице-премьер Государственного совета Республики Крыма Ефим Фикс. - Но происходить это будет только в рамках российского законодательства и в рамках международного права. А для тех, кто не собирается этого делать, еще много мест в следственном изоляторе "Лефортово", а для их кораблей - у причальной стенки Керченского порта.

Фикс посоветовал всем военным морякам Украины, которые собираются пройти под арками Крымского моста, перед выполнением команд своего начальства тщательно изучить российское законодательство и международное морское право.

- Сделают заявку, придут, получат лоцмана, пройдут под арками и будут решать свои государственные задачи, - напомнил Фикс Украине необходимый алгоритм действий.

Проход кораблей через территориальное море считается согласно конвенции ООН мирным, если не нарушает мир и безопасность прибрежного государства. Также мирный проход должен быть быстрым и непрерывным, а остановка без согласования с морскими службами прибрежного государства не допускается. Для прохода по Керченскому проливу необходима подача заявки за 48 часов.

Напомним, задержанные в территориальных водах РФ украинские военные корабли совершали в Черном море опасные маневры, не отвечали на запросы российских пограничников и расчехлили находившееся на борту бронекатеров оружие. Сейчас все 24 моряка ВМСУ этапированы в московские следственные изоляторы, а корабли пришвартованы на базе российских пограничников в Керчи.