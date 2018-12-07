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07.12.2018 12:04
Рубрика: В мире

В Киеве считают, что "не совсем трезвый Порошенко" сглазил экспресс

Текст: Константин Волков

Железнодорожный экспресс, запущенный в ноябре по маршруту вокзал Киев-Пассажирский - аэропорт "Борисполь" стал предметом насмешек в соцсетях. Как пишет новостной портал Strana.ua, за несколько дней работы поезд ломался уже два раза, пассажиры вынуждены были добираться до аэропорта через заснеженное поле.

Фото: depositphotos.com
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В соцсетях экспресс называют "позорным гиперлупом", "супераварийным". Кроме того, изначально было обещано, что дорога от вокзала до аэропорта займет 20 минут, но после начала эксплуатации появилось объявление, что время в пути "от 35 минут". Кроме того, расписание экспресса оказалось неудобным для пассажиров - зачастую он прибывает в аэропорт в период затишья между рейсами.

Что интересно, первая поломка произошла на следующий день после торжественного открытия маршрута с участием первых лиц Украины. Кстати, в соцсетях шутят и по этому поводу, мол, президент Украины Петр Порошенко "был не совсем трезв", когда торжественно перерезал ленточку, отсюда и проблемы с подвижным составом.

Причина столь частых поломок, считают эксперты - в качестве вагонов. Для экспресса спешно сняли с рейсов в нескольких областях страны так называемые "рельсобусы" производства польской компании PESA, которые не получали и не получают должного обслуживания, из-за чего поломки стали рядовым явлением.

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