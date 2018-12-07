Венгрия прекратила выдавать паспорта украинцам в своих консульствах

Венгрия больше не будет выдавать паспорта украинцам в своих консульствах на территории Украины, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

Напомним, что на западе Украины проживает большая венгерская диаспора и до недавнего времени Будапешт практиковал для них получение венгерского гражданства по упрощенной системе. Теперь, по словам Климкина, "это по определению закончилось".

Этому предшествовал крупный дипломатический скандал между двумя странами: он начался на Закарпатье после того, как в интернете появилось видео. Было продемонстрировано, как сотрудники в консульстве Венгрии в Берегово раздают украинцам венгерские паспорта с просьбой не сообщать об этом местным властям.

После этого Киев выслал из страны венгерского консула, а Будапешт пошел на зеркальный шаг.

Напомним, ранее Украины предприняла недружественные шаги в отношении Венгрии, ограничив в правах, в частности, запретив преподавание родного языка в школах Закарпатья представителям венгерской диаспоры.