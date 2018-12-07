Новости

Венгрия прекратила выдавать паспорта украинцам в своих консульствах 08:15
Нашли пропавшего в ЕАО девятилетнего мальчика 08:09
Магаданский ветеран отказался от ежемесячной социальной выплаты 07:56
Правительство разрешило неоднократно продлевать договор о найме жилья для сирот 07:46
Новейший корвет "Громкий" в Японском море расстрелял подлодку 07:33
Виновник смертельного ДТП в Хабаровске лишился свободы на восемь лет 07:17
Жителей поселка на Камчатке "отрезали" от райцентра 06:31
В бухту Владивостока выбросило северокорейское судно 06:22
Skoda Scala: чехи представили конкурента Volkswagen Golf 06:22
Минобороны: 15 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ 05:56
Новейшая АПЛ "Казань" проведет ракетные стрельбы осенью 2019 года 05:35
Комсомольская полиция проверит информацию об избиении врачом пациента 04:58
СМИ: Хизер Науэрт станет новым постпредом США при ООН 04:45
На Камчатке осудили участников банды ловцов краснокнижных кречетов 04:32
Экс-президент США Джордж Буш-старший похоронен в Техасе 04:22
Премьер Канады отреагировал на задержание финдиректора Huawei 03:54
Более 700 учащихся задержаны во Франции в ходе акций протеста 03:42
Генассамблея ООН не поддержала осуждающую ХАМАС резолюцию США 02:51
Елка в центре Лондона засияла праздничными огнями 02:48
В Польше более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом 02:21
Пентагон: США не обсуждают военный ответ на инцидент в Керченском проливе 01:59
Полиция пресекла пьяный дебош в воронежской школе 01:30
National Interest назвал создание общеевропейской армии "катастрофой" 01:09
Дом юмориста Бандурина под Москвой горел 8 часов 00:53
Порядок в Париже от "желтых жилетов" защитит бронетехника 00:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
07.12.2018 08:15
Рубрика: В мире

Венгрия прекратила выдавать паспорта украинцам в своих консульствах

Текст: Андрей Васильев

Венгрия больше не будет выдавать паспорта украинцам в своих консульствах на территории Украины, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

Напомним, что на западе Украины проживает большая венгерская диаспора и до недавнего времени Будапешт практиковал для них получение венгерского гражданства по упрощенной системе. Теперь, по словам Климкина, "это по определению закончилось".

Венгрия продолжит блокировать Украину в НАТО

Этому предшествовал крупный дипломатический скандал между двумя странами: он начался на Закарпатье после того, как в интернете появилось видео. Было продемонстрировано, как сотрудники в консульстве Венгрии в Берегово раздают украинцам венгерские паспорта с просьбой не сообщать об этом местным властям.

После этого Киев выслал из страны венгерского консула, а Будапешт пошел на зеркальный шаг.

Напомним, ранее Украины предприняла недружественные шаги в отношении Венгрии, ограничив в правах, в частности, запретив преподавание родного языка в школах Закарпатья представителям венгерской диаспоры.

В мире Европа Венгрия В мире экс-СССР Украина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили цены на газ
В Минобороны России оценили проход эсминца США
Нефть просела на 5 процентов и утянула за собой рубль
КС РФ признал законным соглашение между Чечней и Ингушетией
ЦБ аннулировал лицензии двух банков