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08.12.2018 13:22
Рубрика: Власть

ФСБ: Виток напряженности в Азовском море начался еще в августе

Текст: Иван Петров

Виток напряженности в Азовском море начался еще с августа этого года. Об этом сообщил журналистам первый замруководителя департамента береговой охраны пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский.

Он рассказал об одном из инцидентов. 24 октября катера "Лубный" и "Кременчуг" ВМС Украины сопровождали вышедшее из Мариуполя болгарское судно. Тогда в эфире звучали угрозы российским кораблям, артиллерийские системы украинских судов были направлены в сторону наших кораблей. Они заявляли, что, если российские суда приблизятся на 4 километра, по ним откроют огонь, но мы не поддавались на провокации", - сообщил представитель российской погранслужбы.

Фото: Александр Корольков/РГ
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По словам Вольского, эти угрозы, несомненно, были направлены на срыв строительства и начала эксплуатации Крымского моста.

ФСБ России была вынуждена реагировать - пришлось увеличить группировку кораблей в акватории для обеспечения безопасности.

И это была далеко не первая провокация. В ФСБ рассказали как минимум о двух подобных провокациях за последнее время.

Совершались подобные провокации и ранее. "Украинские диверсионно-разведывательные группы дважды - 6 и 7 августа 2016 года - пытались проникнуть на территорию полуострова Крым. Тогда получили огнестрельные ранения трое российских военнослужащих, один военнослужащий ФСБ России и военнослужащий Минобороны России от полученных ран скончались", - рассказал Вольский.

Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС
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10 ноября 2016 года и 15 августа 2017 года в Крыму были задержаны члены диверсионно-террористических групп, планировавших диверсионные акции на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

Незаконные действия украинские пограничники совершили и 25 марта текущего года, захватив рыболовецкое судно "Норд" и его российский экипаж. "Капитан Владимир Горбенко, напоминаю, до сих пор удерживается. На территории Крыма и в Азовском море существуют реальные угрозы безопасности граждан РФ и безопасности свободы судоходства со стороны украинской власти", - отметил представитель погранслужбы ФСБ России.

"Нахождение в море украинского пограничного катера в настоящее время ассоциируется с угрозой захвата российских судов", - заключил Вольский.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство ФСБ Пограничная служба ФСБ Провокация Украины в Керченском проливе
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