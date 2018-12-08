ФСБ: Виток напряженности в Азовском море начался еще в августе

Виток напряженности в Азовском море начался еще с августа этого года. Об этом сообщил журналистам первый замруководителя департамента береговой охраны пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский.

Он рассказал об одном из инцидентов. 24 октября катера "Лубный" и "Кременчуг" ВМС Украины сопровождали вышедшее из Мариуполя болгарское судно. Тогда в эфире звучали угрозы российским кораблям, артиллерийские системы украинских судов были направлены в сторону наших кораблей. Они заявляли, что, если российские суда приблизятся на 4 километра, по ним откроют огонь, но мы не поддавались на провокации", - сообщил представитель российской погранслужбы.

По словам Вольского, эти угрозы, несомненно, были направлены на срыв строительства и начала эксплуатации Крымского моста.

ФСБ России была вынуждена реагировать - пришлось увеличить группировку кораблей в акватории для обеспечения безопасности.

И это была далеко не первая провокация. В ФСБ рассказали как минимум о двух подобных провокациях за последнее время.

Совершались подобные провокации и ранее. "Украинские диверсионно-разведывательные группы дважды - 6 и 7 августа 2016 года - пытались проникнуть на территорию полуострова Крым. Тогда получили огнестрельные ранения трое российских военнослужащих, один военнослужащий ФСБ России и военнослужащий Минобороны России от полученных ран скончались", - рассказал Вольский.

10 ноября 2016 года и 15 августа 2017 года в Крыму были задержаны члены диверсионно-террористических групп, планировавших диверсионные акции на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

Незаконные действия украинские пограничники совершили и 25 марта текущего года, захватив рыболовецкое судно "Норд" и его российский экипаж. "Капитан Владимир Горбенко, напоминаю, до сих пор удерживается. На территории Крыма и в Азовском море существуют реальные угрозы безопасности граждан РФ и безопасности свободы судоходства со стороны украинской власти", - отметил представитель погранслужбы ФСБ России.

"Нахождение в море украинского пограничного катера в настоящее время ассоциируется с угрозой захвата российских судов", - заключил Вольский.