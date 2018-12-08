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08.12.2018 12:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ФСБ назвала Крымский мост главной целью провокаций Украины

Текст: Иван Петров

Задержанные 25 ноября в Черном море российскими пограничниками украинские военные корабли нарушили требования прохода Керченского пролива, которые действуют в течение последних 20 лет. Об этом в субботу на брифинге сообщил первый замруководителя департамента береговой охраны пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский.

По его словам, было задокументировано, что украинские моряки изначально сообщали, что не планируют проходить через Керченский пролив. "Это факт - на момент подхода в Керченскому проливу ни одно судно заявок не подавало, хотя правила прохода Керчь-Еникальского канала им были известны. Правила действуют уже более 20 лет и всегда соблюдались как российскими, так и украинскими судами", - рассказал Алексей Вольский.

Фото: EPA
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По данным ФСБ России, через Керченский пролив ежедневно проходят от 80 до 150 судов, так как это очень интенсивная транспортная магистраль. И 25 ноября, по словам представителя погранслужбы ФСБ России, три корабля военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды России при следовании из Черного в Азовское море. "Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь. По факту нарушения госграницы России было возбуждено и расследуется уголовное дело", - сообщил первый замруководителя департамента береговой охраны погранслужбы ФСБ РФ.

Кроме того в ФСБ не исключили, что действия задержанных украинских кораблей могли быть изначально направлены против Крымского моста.

Алексей Вольский рассказал, что в те дни была получена информация о приготовлении провокационной акции, в том числе, в отношении Крымского моста. Именно поэтому был закрыт Керченский пролив.

"Транспортно-технологическая схема в Керчь-Еникальском канале устроена таким образом, что в районах ожидания нередко скапливается большое количество судов, в том числе судов с опасными грузами. Так, в день инцидента с украинскими кораблями перехода через канал ожидали 166 гражданских судов. И всякое отклонение от установленных для всех судов правил по переходу канала, может привести к авариям, происшествиями и техногенным катастрофам", - рассказал представитель погранслужбы ФСБ России.
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Напомним, российские пограничники 25 ноября задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Все судна были отконвоированы в Керчь, все члены экипажа задержаны по решению российского суда.

30 ноября 21 моряка были перевезены из Крыма в СИЗО "Лефортово" Москвы, еще трое -раненые - доставлены в больницу следственного изолятора "Матросская тишина".

ФСБ расследует уголовное дело о "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения".

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство ФСБ Пограничная служба ФСБ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Провокация Украины в Керченском проливе РГ-Видео РГ-Фото
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