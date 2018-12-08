Почему в Беловежской пуще досрочно встречают Новый год

Кто ходит в гости по утрам - тот поступает мудро, не устает повторять любимец детворы Винни-Пух. А если с утра пораньше 8 декабря все тропинки в Беловежской пуще заполнены желающими повидаться с Дедом Морозом, то остается только добавить словами Вяземского, что добродушный снежный персонаж тоже "и жить торопится, и чувствовать спешит".

В поместье белорусского бородача в Беловежской пуще состоялась торжественная церемония открытия памятного знака Новому году. Он представляет из себя циферблат часов, показывающих без двух минут до 2019 года, а неподалеку аккуратно выстроились главные атрибуты Деда Мороза: валенки, посох, варежка и мешок с подарками.

Кстати, как уже сообщал "СОЮЗ", новоселье в вековом царстве зубров Дед Мороз справил еще в декабре 2003 года. За истекшие пятнадцать лет у него в гостях побывали более 1,5 млн туристов из 101 государства. А на нынешний юбилей собрались не только сказочные персонажи из Беларуси - приехал на торжество и башкирский Кыш Бабай.

"Именно здесь начинает свой путь светлый праздник Нового года, отсюда огоньки новогодних елок разлетаются по всей Беларуси. Это подтолкнуло меня к мысли объявить Беловежскую пущу столицей Нового года. В ознаменование этого и появился первый в мире памятный знак Новому году", - поделился с БЕЛТА своими мыслями Дед Мороз.

Вместе с хозяином поместья скульптурную композицию открыли Снегурочка, Матушка-Зима и ее дочери - Стужа, Вьюга и Метелица. Сказочную резиденцию в этот день посетили около 4,5 тысяч туристов из Беларуси, России, Польши и стран Балтии. Несмотря на дождливую погоду, они с удовольствием погружались в атмосферу сказки, загадывали новогодние желания.

"Желания у людей самые разнообразные, но главное - это верить в чудо. Я убежден, что сказка нужна больше взрослым, чем детям. Поскольку ее творим мы сами: своими чувствами, поступками, умением разделить радость, утешить другого в горе", - подчеркнул Дед Мороз.

Во время праздника посетители смогли насладиться выступлением участников фестиваля творческих коллективов "Огни зимы", стали свидетелями награждения победителей и призеров конкурса снеговиков. В адрес Деда Мороза пришло более 600 творческих работ. Над их изготовлением ребята трудились самостоятельно и коллективно. Все экспонаты волшебник разместил в отдельном музее.

И хотя почтальоны всего мира и признаются с грустью, что писем в конвертах становится все меньше, в отделении связи в Беловежской пуще, куда стекается вся переписка, белорусский затейник без работы не сидит ни одного дня в году.

В течение года ему приходится чуть ли не ежедневно вскрывать около 50 разноцветных конвертов. А всего его почтовая сумка хранит около 17 тысяч писем, которые в его резиденцию ежегодно присылают жители разных стран.

Устав от ошибочных прогнозов погоды, многие гости решили адресовать этот щекотливый вопрос напрямую Матушке-Зиме. Когда же и в Беларуси установится по-настоящему зимняя погода? "Сейчас к нам едет огромное количество гостей. Хорошенько не могу поморозить: таю от их горячих сердец. Тем более, что в Беловежскую пущу мои дочери Вьюга, Стужа и Метелица приехали только сегодня - руки не дошли до атмосферных упражнений", - объяснила волшебница.