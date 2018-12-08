Названы самые новогодние города России

Куда отправиться на Новый год и Рождество, рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России. Среди самых новогодних городов нашей страны - Казань, Суздаль и Вологда, зарубежья - Прага, Рим и Загреб.

Пальму первенства традиционно держат столицы - Москва и Санкт-Петербург всегда обильно украшены к праздникам и предлагают туристам массу интересных событий. Можно отправиться в Суздаль и Углич, Казань и Вологду, Великий Устюг и Кострому, отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в интервью RT.

По ее словам, в небольших новогодних городах тоже уже хорошо понимают, что нужно путешественникам на зимних каникулах. В Великом Устюге работает резиденция Деда Мороза, в Костроме - Снегурочки.

- Пространство городов правильно организовано предпразднично или просто празднично. Там есть ярмарки, то, что создает рождественскую и новогоднюю атмосферу, иллюминация, массовые мероприятия, причем и уличные, и в театрах, концерты и так далее, - пояснила Ломидзе.

Напомним, что новогодней столицей России в этом году стала Тула.

Самыми праздничными городами за рубежом она считает Прагу, Рим, Загреб и Париж, а также заполярный Рованиеми в Финляндии. Рядом с ним расположена деревенька Санта-Клауса - Santa Village. Солнце выходит совсем ненадолго, поэтому все объекты украшены иллюминацией. Туристы могут покататься на коньках и санках, запряженных оленями.