"Спартак" разгромил "Анжи" и вернулся на четвертое место

Главный тренер хозяев Магомед Адиев за полчаса до начала встречи признался: не исключено, что его команда в последний раз выходит на поле в таком составе. Ни для кого не являются секретом финансовые проблемы "Анжи". Даже несмотря на помощь от Премьер-лиги, которая поступила на неделе.

"Скорее всего, эта последняя для нас игра в таком составе. Я сказал ребятам: надо оставить о себе хорошую память. Так что со "Спартаком" будем биться", - сказал Адиев в эфире телеканала "Матч Премьер".

У москвичей свои проблемы. Это и отношения руководства с болельщиками, и травмированные футболисты. Да и с игрой у "красно-белых" пока далеко не все идеально. В чем, к слову, признался после матча победного матча с "Локомотивом" (2:1) Кононов.

Открыли счет гости сегодняшней встречи в конце первого тайма: с пенальти отличился Зе Луиш. К чести хозяев, они бились как могли. Но все же класс у "Спартака" выше. На 55-й минуте снова с "точки", но уже Луис Адриано огорчил голкипера "Анжи" Юрия Дюпина. А защитник махачкалинцев Роланд Гиголаев получил в том эпизоде красную карточку. Окончательный счет на 84-й минуте установил Зе Луиш.

"Спартак" победил и вновь вышел на четвертое место, оттеснив "Локомотив". У обеих команд в активе по 28 очков, но "красно-белые" опережают "железнодорожников" за счет дополнительных показателей.