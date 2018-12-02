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02.12.2018 00:00
Рубрика: Спорт

"Спартак" - "Локомотив". Онлайн-трансляция матча чемпионата России

Текст: Дмитрий Сосновский
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

Два московских клуба, чемпионы прошлого и позапрошлого сезона, встретятся сегодня на стадионе-красавце в Тушине.

Фото: Тагир Раджавов/ РГ
"Ростов" - ЦСКА - онлайн-трансляция матча чемпионата России

"Спартак" провел два матча при новом тренере - Олеге Кононове. Первой была игра с "Крыльями Советов" - победная, но показавшая, что серьезные проблемы у "красно-белых" наблюдаются во всех зонах. Понятно, что команда проходит непростую фазу строительства, но идиотское поражениие (второе в этой Лиге Европы!) от такого скромного соперника, как "Рапид", это не оправдывает и не объясняет. Так что второй матч при Кононове болельщиков "народной команды" погрузил в ещё большую депрессию. Хотя до этого казалось, что хуже уже некуда.

"Локо" зато одержал первую победу в Лиге чемпионов, которая получилась для команды Сёмина провальной. Однако борьба за третье место и выход в Лигу Европы продолжается, и у "железнодорожников" появился какой-никакой повод для оптимизма. В РПЛ, правда, все не так приятно - за безголевой ничьей с "Рубином" последовал домашний конфуз с "Уралом".

Вообще встречи этих команд обычно получаются веселыми и боевыми. Будем надеяться, что проблемы, которые преследуют оба клуба в этом сезоне, не помешают порадовать нас и на этот раз.

Начало игры - в 19:00 мск.

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