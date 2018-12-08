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08.12.2018 10:58
Рубрика: Спорт

"Анжи" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча чемпионата России

Текст: Елена Казьмина
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Субботняя программа 17-го тура чемпионата России по футболу завершится матчем в Каспийске, в котором "Анжи" примет московский "Спартак".

Хозяева сегодняшней встречи находятся в удручающем положении, набрав только 15 очков. В последний раз команда Магомеда Адиева одерживала победу еще в начале ноября. Тогда "Анжи" удалось обыграть аутсайдера РПЛ "Енисей" - 2:1.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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У "Спартака" тоже не все так просто. Футболисты адаптируются к новому тренеру Олегу Кононову и показывают нестабильный результат. После обидного проигрыша в Лиге Европы от австрийского "Рапида" "красно-белые" смогли одолеть "Локомотив" - 2:1. А затем снова неприятно удивили болельщиков, упустив победу над "Уралом" в Кубке России - 1:1. Причем москвичи вели в счете по ходу игры.

В этом сезоне "Спартак" и "Анжи" играли между собой дважды. И встреча первого круга чемпионата, и матч Кубка России завершились победами москвичей с минимальным счетом - 1:0.

Главным арбитром сегодняшней игры назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Онлайн-трансляция матча "Анжи" - "Спартак" начнется 8 декабря в 20:00 по московскому времени.

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