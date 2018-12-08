"Желтые жилеты" покинули Елисейские поля

Четвертый по счету общенациональный день протестов "желтых жилетов" , которого так опасались французские власти, можно считать завершившимся, когда в районе 19:30 (21:30 мск) последние манифестанты покинули Елисейские поля.

К этому времени два ряда фургонов жандармерии, заняв все пространство проезжей части этой магистрали, медленно продвигались - один от Триумфальной арки, другой ему навстречу со стороны площади Рон-Пуэн. Сопровождающие их полицейские указывали манифестантам, тем, что остались от двух тысяч, занимавших Поля с самого утра, переулки, через которые им следовало отправиться восвояси.

Там их ждали другие правоохранители, которые проверяли документы решивших ретироваться позже. Большинство пропускали, кое-кого задерживали для дополнительных разговоров.

Примерно тогда же ситуация пошла на спад в других "горячих точках" французской столицы. В частности, на авеню Марсо, в районе площади Трокадеро, куда пытались пробиться наиболее агрессивные элементы, среди которых приезжих борцов за лучшую жизнь, откровенно говоря, практически не было. Им на смену из парижских неблагополучных пригородов прибыли десятки или сотни юных мародеров, по случаю напяливших на себя светоотражающие жилеты. Они пытались громить магазины, набивая карманы и рюкзаки всякой всячиной. Но погулять так, как было неделю тому назад, им не удалось.

Полицейские действовали на это раз оперативно, не давали громилам задерживаться на одном месте, преследовали и по возможности - арестовывали.

Как сообщил министр внутренних дел Кристоф Кастанер, подводя итог бурной субботе, в протестных акциях во Франции приняли участие 125 тысяч человек, из них свыше восьми тысяч в Париже. Всего было задержано 1385 манифестантов, из которых больше половины приходится на столицу. Ранены 55 человек, включая трех полицейских.

В свою очередь премьер-министр Эдуар Филипп вечером в субботу заявил, что "наступило время для диалога, и он начался в стенах Национального собрания, а также будет продолжен на местах". Накануне он встретился с представителями умеренного крыла "желтых жилетов" и уже обсудил ряд тем, включая налоговую. По его словам, "никакой налог не стоит национального единства".

Как считают эксперты в области безопасности, в целом избранная правоохранительными службами тактика быстрого реагирования, а также профилактическая проверка "желтых жилетов" на их пути в Париж и в самом городе была весьма эффективной. Полиция досмотрела несколько тысяч иногородних машин, десятки автобусов, не забывая также о вокзалах. В итоге были задержаны сотни потенциальных смутьянов. Помимо этого спецслужбы держали под своим контролем социальные сети, выявляя наиболее опасных подстрекателей. В итоге такого разгула насилия в Париже, которым была отмечена предыдущая суббота, на этот раз не было, хотя ряду магазинов, ресторанов и кафе был причинен ущерб.

Что касается провинции, то и там не удалось избежать стычек между манифестантами и полицией. Они произошли в таких крупных городах страны, как Бордо, Нант, Тулуза и Лион.

Эмманюэль Макрон, который в эти дни посчитал за лучшее не делать публичных заявлений, чтобы лишний раз не раздражать народ, должен выступить в течение нескольких ближайших дней с тем, чтобы рассказать, как он намеревается выводить страну из глубокого социального кризиса.