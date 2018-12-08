Знак "Шипы" на автомобилях перестал быть обязательным

Сегодня вступило в действие постановление кабинета министров, которое изменяет правила дорожного движения и отменяет обязательность установки на автомобиль опознавательного знака "Шипы".

Знак, за отсутствие которого еще весной 2017-го был введен штраф в размере 500 рублей, признан неактуальным. Сегодня динамические характеристики автомобиля определяются больше другими факторами. К тому же на заднем стекле автомобиля уже должно столько знаков вешаться, что это серьезно ограничивает обзор водителя.

Напомним, эксперты поддержали решение отменить знак "Шипы". Так, главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников заявил "РГ" следующее:

"Знак "Шипы" появился еще в 90-х, когда это было актуально. К шипованной резине привыкли не все, и знак реально носил предупредительный характер. В современном мире, где даже отечественные автомобили оснащены вспомогательными электронными ассистентами движения, а многие автовладельцы выбирают фрикционную зимнюю резину, актуальность знака "Шипы" минимальна", - отметил специалист.

Добавим, кабмин этим же постановлением приравнял лиц в инвалидных колясках к пешеходам. Кроме того, на каждой стоянке транспортных средств должны выделяться места для бесплатной парковки автомобилей, управляемых инвалидами, а также для автомобилей, перевозящих инвалидов или детей-инвалидов.

Кстати, 5 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое направлено на повышение безопасности дорожного движения и, в частности, на обеспечение велосипедистам приоритета на дорога.