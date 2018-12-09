Косачев: Франция вступила во всемирную "лигу неудачников"

Власти Франции проявляют неуважением к собственному народу, пытаясь списать свои ошибки во внутренней политике на Россию. Такое мнение высказал руководитель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя заявления главы французского МИД Жан-Ив Ле Дриана.

Напомним, чиновник заявил о том, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции проводит расследование о возможной причастности России к акциям протестов в стране, в которой Москву ранее обвинил Киев.

"Считаю подобного рода реакцию французских властей на провокации, подкидываемые извне, в первую очередь, из Великобритании и с Украины, проявлением неуважения к собственному народу", - приводит слова Косачева РИА Новости.

По мнению политика, Ле Дриан демонстрирует явное непонимание "истинных причин нарастания протестных настроений" в обществе.

Косачев отметил, что теперь Франция вошла во всемирную "лигу неудачников", которые списывают свои ошибки и промахи на Россию.

Ранее обвинения Москвы со стороны Киева иронично прокомментировал другой сенатор, Алексей Пушков.