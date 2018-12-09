Новости

Президент Судана прибыл в Беларусь с официальным визитом 23:24
Сирийская система ПВО отразила авиаудар вблизи аэропорта Дамаска 23:06
Блок Пашиняна лидирует на парламентских выборах в Армении 22:52
"Витесс" Слуцкого проиграл худшей команде чемпионата Голландии 22:25
Явка на внеочередных выборах в парламент Армении составила 49 процентов 21:49
Новый российский перевозчик набирает пилотов 21:43
Косачев: Франция вступила во всемирную "лигу неудачников" 21:37
Правительство Бельгии распалось из-за споров вокруг Пакта ООН по миграции 21:20
Грузинские чиновницы по ошибке снялись в российской рекламе 21:04
В Конгрессе оценили шансы импичмента в отношении Трампа 20:24
Авиакомпания "ИрАэро" совершила свой последний рейс 19:47
ВМС Ирана анонсировали широкомасштабные учения в Индийском океане 19:46
Видео: Украинец попытался провезти в Россию 1 млн рублей в ботинках 19:14
В Махачкале дрифтеры на дорогих спорткарах протаранили полицейский УАЗ 18:58
Lada Largus за 400 тысяч рублей: так ли надежен популярный универсал 18:45
Украинские военные перебросили беспилотники в район Донбасса 18:36
Во Владикавказе нашли тела двух упавших в канал ГЭС мужчин 18:33
Пушков поиронизировал над обвинениями России в беспорядках во Франции 18:18
Аварию на водоводе в Симферополе ликвидируют к концу дня 18:17
Около 1,5 тысячи российских туристов не могут вылететь из Китая 18:12
Китай потребовал от США аннулировать ордер на арест топ-менеджера Huawei 18:00
Сергей Нарышкин рассказал историю знакомства с Владимиром Путиным 17:47
Эда Ширана тайно позвали в "Звездные войны" 17:46
Нарышкин рассказал о сотрудничестве СВР и ЦРУ 17:39
Нарышкин: Взаимодействие разведок России и Украины пока невозможно 17:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
09.12.2018 21:20
Рубрика: В мире

Правительство Бельгии распалось из-за споров вокруг Пакта ООН по миграции

Текст: Екатерина Забродина

В воскресенье Бельгия осталась сразу без трех ключевых министров - из правительства королевства ушли глава МВД Ян Ямбон, руководители оборонного и финансового ведомств Зандер Лунс и Йохан Ван Овервельдт, а также госсекретари по вопросам миграции и социальной политики.

Все они состоят в правой партии "Новый фламандский альянс", которая до сих пор входила в правящую коалицию, представляя там северный нидерландоязычный регион - Фландрию. Теперь она распалась, сообщает Spiegel Online со ссылкой на премьера страны Шарля Мишеля, который состоит в либеральном "Реформаторском движении" южной франкоязычной Валлонии. Как это всегда бывает с Бельгией в случае правительственных кризисов, перед королевством вновь замаячила угроза распада.

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Правозащитники отказались от "Аквариуса" для спасения мигрантов

Эксперты полагают, что Миграционный пакт был для фламандцев лишь предлогом заявить о себе с прицелом на парламентские выборы, которые намечены на май 2019 года. Еще в начале недели партия поставила ультиматум премьер-министру, потребовав от него отказаться от поездки на Конференцию ООН в Марракеше, на которой, как ожидается, во вторник документ будет принят. В минувший четверг в нижней палате бельгийского парламента в его поддержку высказались 107 депутатов против 36-ти. Вскоре Шарль Мишель подтвердил, что все же летит в Марокко. А в субботу вечером он, по собственному признанию, "заметил, что "Новый фламандский альянс" вышел из правительства, и принял это к сведению". В воскресенье глава правительства срочно направился на аудиенцию к королю. Так, в Бельгии еще не успели утвердить бюджет на следующий год, напоминает Spiegel Online. При этом Мишель надеется обойтись без досрочных выборов и дотянуть до мая.

Кстати, о намерении не присоединяться к Пакту уже заявили такие страны, как Австрия, Польша, Латвия, Болгария, Венгрия, Словакия. Швейцария, Израиль, США. Их правительства настаивают, что положения (впрочем, только рекомендательные, но не юридически обязывающие) о содействии легализации и интеграции мигрантов станут ущемлением национальных суверенитетов. Власти Италии пока не определились.

В Дании мигрантов вышлют на необитаемый остров
В мире Европа Бельгия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сергей Нарышкин рассказал историю знакомства с Владимиром Путиным
Юную спортсменку сборной России нашли мертвой в ванне
На акциях "желтых жилетов" во Франции задержаны более 1700 человек
Лев Лещенко рассказал о своем состоянии после госпитализации
В США назвали четыре вида смертоносного оружия России