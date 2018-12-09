Правительство Бельгии распалось из-за споров вокруг Пакта ООН по миграции

В воскресенье Бельгия осталась сразу без трех ключевых министров - из правительства королевства ушли глава МВД Ян Ямбон, руководители оборонного и финансового ведомств Зандер Лунс и Йохан Ван Овервельдт, а также госсекретари по вопросам миграции и социальной политики.

Все они состоят в правой партии "Новый фламандский альянс", которая до сих пор входила в правящую коалицию, представляя там северный нидерландоязычный регион - Фландрию. Теперь она распалась, сообщает Spiegel Online со ссылкой на премьера страны Шарля Мишеля, который состоит в либеральном "Реформаторском движении" южной франкоязычной Валлонии. Как это всегда бывает с Бельгией в случае правительственных кризисов, перед королевством вновь замаячила угроза распада.

Эксперты полагают, что Миграционный пакт был для фламандцев лишь предлогом заявить о себе с прицелом на парламентские выборы, которые намечены на май 2019 года. Еще в начале недели партия поставила ультиматум премьер-министру, потребовав от него отказаться от поездки на Конференцию ООН в Марракеше, на которой, как ожидается, во вторник документ будет принят. В минувший четверг в нижней палате бельгийского парламента в его поддержку высказались 107 депутатов против 36-ти. Вскоре Шарль Мишель подтвердил, что все же летит в Марокко. А в субботу вечером он, по собственному признанию, "заметил, что "Новый фламандский альянс" вышел из правительства, и принял это к сведению". В воскресенье глава правительства срочно направился на аудиенцию к королю. Так, в Бельгии еще не успели утвердить бюджет на следующий год, напоминает Spiegel Online. При этом Мишель надеется обойтись без досрочных выборов и дотянуть до мая.

Кстати, о намерении не присоединяться к Пакту уже заявили такие страны, как Австрия, Польша, Латвия, Болгария, Венгрия, Словакия. Швейцария, Израиль, США. Их правительства настаивают, что положения (впрочем, только рекомендательные, но не юридически обязывающие) о содействии легализации и интеграции мигрантов станут ущемлением национальных суверенитетов. Власти Италии пока не определились.