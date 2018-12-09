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09.12.2018 14:45
Рубрика: Культура

Провокаторам не удалось сорвать концерт ансамбля Александрова в Польше

Текст: Александр Алексеев
Тур Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова по Восточной Европе продолжится.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

"Никаких проблем нет, мы продолжим наши выступления. Тур по Восточной Европе проходит с успехом, а это был первый и единственный инцидент, который ни на что не повлияет. Тем более что зрители нас поддержали", - рассказал обозревателю "РГ" художественный руководитель ансамбля Геннадий Саченюк.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Ансамбль Александрова выступит в восьми странах Европы

Так он прокомментировал провокацию, которую устроили вечером в субботу два проукраинских активиста, выбежавшие на сцену в польском городе Быдгоще. Оба выскочили из зрительного зала и развернули над собой на авансцене два больших полотнища, на которых неровными буквами были написаны слова, прославляющие Украину и осуждающие Россию. Активисты встали в самом центре, стараясь заслонить артистов от зрителей, заполнивших зал. Произошло это сразу после того, как александровцы исполнили песню "Священная война" и начали следующий номер - "Танец с саблями"…

Польские зрители проукраинских активистов не поддержали: в зале сразу же раздались крики, требующие, чтобы те ушли со сцены, послышался свист и просьбы вмешаться, адресованные охране. А когда эти двое постарались сбить российский флаг, стоявший рядом с польским, чтобы развернуть украинский и польский, подоспели местные секьюрити в темных майках с надписью Ochrona. Они выпроводили провокаторов со сцены, но задерживать их не стали. После чего те развернули свои самодельные полотнища в фойе, что тоже не очень понравилось зрителям и администрации, и обоих нарушителей попросили выйти на улицу.

Ну а концерт продолжился. Российские артисты в погонах на выходку проукраинских активистов не реагировали и уверенно, невозмутимо продолжили выступление.

Кстати

До этого Ансамбль имени Александрова уже дважды с успехом выступил в Польше. Зрители провожали артистов аплодисментами. Впереди еще пять концертов.

Культура Музыка Классика Музыка с Александром Алексеевым
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