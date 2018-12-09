Столичные власти предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости. На сколько конкретно, заммэра по транспорту Максим Ликсутов не сказал, но при этом объяснил, что при существующем пороге в 20 километров в час, действующем в России, многие водители ездят не разрешенные 60, а 79 км/час, а 40 км в час превращаются почти в 60.

Напомню, в европейских городах максимально допустимое превышение ограничения скорости составляет 3-5 километров в час. В России люфт в 20 километров получился практически случайно. Несколько лет назад хотели вводить балльную систему вдобавок к штрафам (когда набирается какое-то количество баллов за проступки, водитель лишается прав). И, чтобы не оставить без прав всех водителей, из перечня нарушений, за которые дается балл, вывели эти плюс 20 километров в час. Систему с баллами так и не приняли, а нарушение осталось почти безнаказанным.

Столичные камеры на дорогах откалиброваны и сертифицированы на измерение скорости с погрешностью три километра, но законы почти легально разрешают разгоняться еще на 20 км сверх установленного. "Почти легально потому, что если водитель попадет в ДТП и выяснится, что он шел с любым превышением скорости, то ответственность все равно ляжет на него", - говорит автоэксперт Игорь Моржаретто.

"Вопрос о пересмотре порога в 20 км в час мы поставили на государственной комиссии безопасности дорожного движения, - заявил Максим Ликсутов. - Мы считаем, что этот порог стоит пересмотреть с учетом того, что от него прямо зависит количество погибших на улицах. Надеемся, что коллеги нас поддержат".

По мнению руководителя экспертного центра "Пробок нет" Александра Шумского, понижать порог нужно до 10 км в час. Низкая скорость обеспечивает выживаемость пешеходов - при ударе машины при скорости в 50 км в час шансов остаться в живых много, при 80 км в час они равны нулю. Лишь за прошлый год в ДТП на столичных улицах погибли 492 человека. Шумский предлагает использовать и принудительные меры: "В Париже вы не поедете 80 км в час: узкие улочки, островки безопасности, брусчатка. Движение надо организовывать так же. Водители не любят камеры, а к изменению геометрии улиц относятся спокойно".

Между тем

Отсутствие штрафа за превышение скорости до 20 км/ч было введено тогда, когда для автовладельцев была установлена презумпция виновности. То есть, получив штраф с камеры, он сам должен был доказывать свою невиновность. Автором этой поправки был первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Как он сообщил корреспонденту "РГ", если сейчас ввести наказание за превышение более чем на 10 км/ч, это приведет к дальнейшей коммерциализации штрафов. Перед тем как вносить изменения в законодательство, надо навести порядок с организацией движения. Провести аудит всех дорог. Ведь сейчас местные власти выставляют знаки там, где им хочется, в итоге это просто ловушки для водителей. Такого же мнения придерживается член Общественного совета при ГУ МВД по городу Москве Петр Шкуматов. По его мнению, нынешний нештрафуемый лимит в 20 км/ч - это не индульгенция для водителей, а защитный интервал, чтобы сглаживать недостатки в организации дорожного движения.

Мнение

Алексей Дозоров, юрист, правозащитник, активист движения "Синие ведерки":

- На мой взгляд, это правильное решение. Представьте, вы едете по городу, разрешенная скорость - 60 км/час, а вы безнаказанно мчите 78 км/час. Это неправильно и с точки зрения безопасности, и с точки зрения правосознания граждан. Раньше можно было превышать скорость максимум на 10 км/час. В это превышение укладывалась погрешность спидометра. Водитель может не почувствовать превышение скорости на 5-10 км/час, но 20 км/час - это уже осознанное превышение. В большинстве стран разрешается превысить от пяти до 10 км/час. Было бы правильно за превышение скорости от 20 до 40 км/час ввести штраф хотя бы 1000 рублей.

А как у них

В Германии автомобилисты и велосипедисты считаются равноправными участниками дорожного движения. В стране, где насчитывается почти по одному велосипеду на каждого жителя, особое внимание уделяется безопасности на дорогах. Общая протяженность велосипедных дорожек в ФРГ составляет около 75 тысяч километров. Если водитель машины посягнет на территорию, отведенную для езды на двухколесном транспортном средстве, он будет вынужден выплатить высокий штраф. Любопытно, что велосипедисты могут законно пересекать дорогу по зебре. Для этого им надо "превратиться в пешехода". Достаточно подняться с сиденья и отталкиваться от асфальта, и автомобилист будет обязан пропустить его.

Подготовили Владимир Баршев, Татьяна Владыкина, Кристина Акопова