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Рубрика: В мире

Саудовская Аравия отказалась выдавать подозреваемых в убийстве Хашукджи

Текст: Андрей Васильев

Министр иностранных дел Саудовской Аравии в воскресенье исключил выдачу подозреваемых в убийстве журналиста Джамала Хашкаджи турецкой стороне, отмечает Reuters.

"Мы не выдаем наших граждан", - сказал глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, когда его спросили об этом на пресс-конференции на саммите в Персидском заливе, проходящем в столице королевства - Эр-Рияде.

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Ранее главный прокурор Стамбула направил в Саудовскую Аравию ордера на арест двух бывших высокопоставленных саудовских чиновников: Сауда аль-Кахтани, экс-главного помощника наследного принца Мухаммеда бен Салмана, и генерала Ахмеда аль-Асири, который занимал должность заместителя главы внешней разведки королевства. Турецкое правосудие полагает, что они находились в составе группы саудовских силовиков, которые совершили убийство Хашкаджи, произошедшее 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Джубейр отказался подтвердить или опровергнуть информацию о том, находятся ли эти два лица под следствием, посоветовав обратиться к саудовскому прокурору.

Напомним, что ранее Вашингтон ввел санкции в отношении группы из 17 лет, которые, предположительно участвовали в планировании и осуществлении убийства журналиста.

СМИ: В убийстве Хашкаджи нашли "палестинский след"
Daily Express: Лондон знал о готовящемся похищении Хашкаджи
В мире Ближний Восток Саудовская Аравия В мире Ближний Восток Турция Нападения на журналистов
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