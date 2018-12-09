В Конгрессе оценили шансы импичмента в отношении Трампа

Американский президент-республиканец Дональд Трамп может "погореть" на сексуальном скандале точно так же, как в свое время это случилось с президентом-демократом Биллом Клинтоном. В отношении последнего процедура импичмента была запущена не столько из-за пресловутой истории со стажеркой Белого дома Моникой Левински, сколько из-за лжесвидетельствования. Член Палаты представителей Конгресса США, юрист из профильного комитета Джерольд Надлер заявил в эфире CNN, что то же самое может случиться и с Дональдом Трампом.

"Никто не должен стоять выше закона. Легальные основания для запуска процедуры могут иметь место", - заявил Надлер, комментируя нашумевший процесс по делу бывшего помощника и адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна, который в настоящее время дает показания федеральным прокурорам. Юриста, от деятельности которого сам Трамп поспешил откреститься, обвиняют в финансовых махинациях и многочисленных злоупотреблениях служебным положением. В частности, он уже признал, что в ходе предвыборной кампании платил за молчание двум женщинам по указанию своего клиента, с которым те якобы имели сексуальную связь. Никаких имен Коэн не назвал, но ни у кого нет сомнений в том, кто имеется в виду под "лицом, впоследствии избранным президентом Соединенных Штатов".

Напомним, некоторое время назад бывшая фотомодель Карен Макдугал и порноактриса на покое Стеффани Клиффорд заявили, что у них были отношения с Трампом, когда тот еще не был хозяином Белого дома. Сам глава государства все отрицает. И вообще, по словам республиканца, Коэн платил шантажисткам без его ведома. Но если будет доказано обратное, президента ждут не лучшие времена. Кроме того, его бывший юрист дает показания и по линии спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует инкриминируемую Трампу связь с Москвой. О том, что ему может грозить импичмент, CNN заявил и бывший адвокат Ричарда Никсона Джон Дин, получивший в свое время реальный тюремный срок за вовлеченность в скандал "Уотергейт".