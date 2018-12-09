Во Франции призвали Трампа не вмешиваться во внутренние дела страны

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заочно ответил президенту США Дональду Трампу, который ранее стал давать Елисейскому дворцу советы о том, как справиться с беспорядками, охватившими республику. Руководитель французского внешнеполитического ведомства дипломатично, но жестко предложил американскому лидеру не вмешиваться во внутренние дела Пятой республики.

Как напомнил глава французского МИД, которого цитирует AFP, Париж никогда не вмешивался во внутриполитические дискуссии и не комментировал события в Америке. "Разрешите и нам решать дела народа так, как мы считаем нужным", - заключил Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее "РГ" писала о том, что республиканец у себя в Twitter призвал европейцев по примеру Вашингтона выйти из Парижского соглашения по климату, которое французская дипломатия считает одним из своих главных успехов последних лет. Трамп же убежден, что большинство граждан Франции выступает против введения квот на ограничение выбросов углекислого газа, предписываемого документом. Жан-Ив Ле Дриан призвал "не обращать внимания" на эти спекуляции.