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10.12.2018 16:20
Рубрика: Легковые авто

Kia раскрыла комплектации нового универсала Ceed для России

Текст: Яна Шамаева
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Компания Kia объявила комплектации универсала Ceed Sportswagon нового поколения. В России модель будут продавать в девяти вариантах, сообщает пресс-служба марки.

Новый Ceed будет иметь три бензиновых двигателя: Kappa на 1,4 литра (100 л. с.), Gamma 1,6 MPI (128 л. с.) и новый мотор с турбонаддувом Kappa 1,4 T-GDI (140 л. с). Автомобили с автоматизированной и роботизированной трансмиссиями оснастят системой выбора движения Drive Mode Select. Планируется, что Ceed SW будет с самым объемным в своем сегменте багажным отсеком.

Фото: Пресс-служба Kia.
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В базовой комплектации установят фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, мультифункциональный руль, боковые зеркала заднего вида с электроприводом регулировки. Комплект Classic 1,4 6MT оснастят ключом с дистанционным управлением центральным замком, электроприводом стеклоподъемников, датчиком света, кондиционером и Bluetooth для смартфона.

Фото: Пресс-служба Kia.

В комплектации "Комфорт" дополнительно появятся подогрев руля, отопитель салона и подогрев передних сидений. В люксовой комплектации появятся противотуманные фары, светодиодный дневной свет и адаптивная поворотная оптика основных фар. Также предусмотрены круиз контроль, подрулевые лепестки переключения передач, раздельный климатконтроль, автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла.

В "Престиже" появятся легкосплавные диски, обогрев лобового стекла и задних сидений, задние датчики парковки. В версии "Премиум" будут литые легкосплавные 17-дюймовые диски, полностью светодиодные основные фары и задние фонари, зеркала с электроприводом складывания, система бесключевого доступа, запуск и остановка двигателя нажатием кнопки.

Фото: Юрий Зубко/РГ
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Максимальную комплектацию Premium+ оснастят системой удержания в полосе, ассистентом управления дальним светом, автоматической системой экстренного торможения, системой распознавания дорожных знаков, интеллектуальным круиз-контролем, системой распознавания усталости водителя и другими функциями.

Продажи Kia Ceed SW третьего поколения в России начнутся в конце января 2019 года. Ближе к этому времени станут известны и цены.

Напомним, в России за последний месяц подорожали автомобили Kia. Цены, в зависимости от модели, выросли от 15 до 40 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
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Фото: Пресс-служба Kia.
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