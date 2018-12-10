В России подорожали автомобили Kia

За последний месяц на отечественном авторынке выросла цены практически на все модели Kia. Неизменной осталась стоимость седана Quoris. Как уточнили в аналитическом агентстве "Автостат", подорожание составило от 15 до 40 тысяч рублей.

Максимальная прибавка в цене составила у лифтбека Stinger. Меньше всего подорожали седан Kia Rio, хэтчбек Rio X-Line, кроссоверы Sportage, Sorento и Sorento Prime.

Плюс 20 тысяч рублей к прежней цене теперь придется заплатить тем, кто выберет хэтчбеки Picanto и Soul. На 25 тысяч увеличилась стоимость хэтчбека Ceed и кроссовера Mohave.

Прайс-листы на седаны Cerato и Optima изменились на 30 тысяч рублей.

Новые цены на модели корейского производителя таковы:

Kia Picanto - от 614 900 до 919 900 рублей, Rio - от 739 900 до 1 049 900 рублей, Rio X-Line - от 839 900 до 1 089 900 рублей, Soul - от 971 900 до 1 496 900 рублей, Ceed - от 1 009 900 до 1 519 900 рублей, Cerato - от 1 099 900 до 1 409 900 рублей, Optima - от 1 294 900 до 2 004 900 рублей, Sportage - от 1 319 900 до 2 259 900 рублей, Sorento - от 1 714 900 до 2 234 900 рублей, Sorento Prime - от 1 929 900 до 2 899 900 рублей, Stinger - от 1 999 900 до 3 329 900 рублей, Mohave - от 2 539 900 до 2 969 900 рублей.

Предыдущее подорожание семи моделей Kia произошло в ноябре: тогда цены выросли на 15 - 25 тысяч рублей.

А в начале декабря Kia установила новый рекорд продаж в России.