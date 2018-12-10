МИД Беларуси: В соглашении с РФ о признании виз найден баланс компромиссов

Очередное подтверждение азбучной истине, что политика всегда - искусство возможного, озвучил глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей, сообщив 10 декабря, что "при подготовке белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз стороны сумели найти разумный баланс компромиссов". Документ планируется подписать на заседании союзного Совмина в Бересте 13 декабря.

Министр, которого цитирует БЕЛТА, дал понять, что "разные варианты были, но в конечном итоге достигнут приемлемый для всех сторон вариант". По его словам, для белорусской стороны было определяющим, чтобы граждане третьих стран могли беспрепятственно проезжать совместную границу. "Являясь транзитным государством, мы крайне заинтересованы в том, чтобы совместная граница Союзного государства обеспечивала возможность свободного передвижения. Нам кажется, что это соглашение дает такую возможность", - полагает Макей.

Как уже сообщал в конце ноября "СОЮЗ", Беларусь и Россия согласовали все вопросы по подготовке соглашения о взаимном признании виз. "Все технические моменты устранены. Сегодня высокая готовность к подписанию этого документа", - сообщал журналистам заместитель министра внутренних дел Беларуси - начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко.