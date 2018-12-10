Минск полон решимости реализовать все договоренности с Хартумом

Беларусь полна решимости реализовать все договоренности с Суданом "настолько быстро, насколько будет ваша воля и воля суданской стороны". Об этом Александр Лукашенко заявил 10 декабря на переговорах с президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, который прибыл накануне в Минск с официальным визитом, передает пресс-служба главы государства.

Президент РБ вспомнил о своем визите в Хартум в январе прошлого года. "Нам тогда удалось достичь ряда договоренностей, которые, безусловно, смогут вывести нас на очень высокий уровень сотрудничества. По крайней мере, мы сможем создать фундамент отношений, выполнив эти договоренности", - подчеркнул он.

На дружественном характере отношений с Минском акцентировал внимание во время переговоров со своим белорусским коллегой и глава Судана. "Для меня большое счастье быть сегодня в Беларуси - дружественной для нас стране. Хочу подтвердить, что наши отношения укрепляются. Есть много совпадений в наших отношениях: политическое, экономическое и даже военно-техническое сотрудничество", - заявил лидер африканского государства. Он напомнил, в частности, что одним из результатов визита белорусского лидера в Судан стало решение суданской стороны об открытии посольства в Беларуси. Омар Хасан Ахмед аль-Башир поблагодарил РБ за поддержку и помощь в этом вопросе.

"Мы совместно можем много сделать, - добавил суданский руководитель. - Мы поддерживаем друг друга в международных организациях по вопросам, которые касаются поддержки мирных инициатив".