Начальником ГРУ назначен вице-адмирал Игорь Костюков

Начальником Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил России назначен вице-адмирал Игорь Костюков. Об этом в понедельник сообщают информационные агентства со ссылкой на источники в военном ведомстве. Официального подтверждения этой информации пока не последовало.

Источник "РГ" в министерстве обороны сообщил, что в принципе никто не сомневался, что именно Костюков возглавит ГРУ. Об этом, по его словам, стало известно сразу после его назначения временно исполняющим обязанности начальника ГРУ.

По данным информагентств, назначение произошло в начале декабря. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу уже вручил вице-адмиралу Костюкову личный штандарт, символизирующий верность воинскому долгу и персональную ответственность начальника за вверенное ему подразделение.

Напомним, 21 ноября текущего года на 63-м году жизни после продолжительной болезни скончался предыдущий начальник военной разведки генерал-полковник Игорь Коробов. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.

Присутствовавший на похоронах Игорь Костюков лестно отозвался о генерале Коробове. По его словам, он прошел все должности в военной разведке, начав с оперативного офицера и дослужившись до начальника главка. "Даже тяжело болея, Игорь Коробов продолжал работать до последней минуты", - отметил тогда еще врио начальника ГРУ вице-адмирал Игорь Костюков.

О новом руководителе военной разведки известно, что родился он 21 февраля 1961 года. Сначала военный получил военно-морское образование, затем окончил Военно-дипломатическую академию, после чего служил в Главном разведывательном управлении. По данным открытых источников, офицер, а позднее адмирал принимал участие в руководстве военной операцией в Сирии. За проявленные мужество и героизм в 2017 году ему присвоено звание Героя России. В конце 2016 года Костюков был включен в санкционный список США.

ГРУ - российская военная разведка. Согласно данным с официального сайта Минобороны России, управлению поручено добывать, анализировать и обобщать информацию о военно-политической обстановке, которая складывается вокруг России, прогнозировать ее развитие, своевременно докладывать высшему политическому руководству РФ и командованию Вооруженных сил о реальных и потенциальных угрозах национальным интересам и безопасности страны. В ноябре этого года ГРУ отметило столетие со дня образования. В 2010 году управление было переименовано из ГРУ просто в Главное управление Генштаба (на сайте военного ведомства пока так и значится). Во время празднования 100-летнего юбилея президент Владимир Путин поручил вернуть военной разведке старое название - ГРУ.