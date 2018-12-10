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10.12.2018 04:08
Рубрика: В мире

Правительство Бельгии покинул ряд министров из-за Пакта о миграции

Текст: Максим Макарычев

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель принял отставку нескольких фламандских министров-националистов, покинувших коалиционное правительство из-за глубокого разногласия по тексту миграционного пакта ООН. Этот шаг означает конец хрупкой правительственной коалиции за пять месяцев до парламентских выборов в Бельгии, намеченных на май будущего года. После этого отставку министров принял король Бельгии Филип, сообщает французская газета Liberation.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Фото: REUTERS/Eric Vidal Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Фото: REUTERS/Eric Vidal
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Фото: REUTERS/Eric Vidal

Кабинет покинули ключевые министры: министр внутренних дел Ян Ямбон, министр обороны Сандер Лонес, министр финансов Йохан Ван Овертвельдти, а также госсекретари по миграции Тео Франкен и по борьбе против бедности и равенству шансов и делам инвалидов Зухал Демир. Их обязанности пока будут возложены на действующих министров правительства Мишеля.

Фото: REUTERS/Yves Herman
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Ян Ямбон, член союза фламадских националистов "Новый фламандский альянс" (N-VA), выступая на общественном телевидении RTBF, подтвердил информацию о том, что он и другие министры его партии подали в отставку. "Это ясно, как Божий день", - указал Ямбон. Таким образом, с уходом этого тяжеловеса бельгийской политики из кабинета министров, премьер-министр Шарль Мишель становится главой правительства, не обладающего большинством в парламенте.

Это шаг министров в целом, отмечают эксперты, был прогнозируем. Правительство Бельгии было расколото противоречиями на протяжении последних четырех лет из-за радикальной позиции N-VA по вопросу миграции, настаивающей на том, чтобы поставить заслон притоку беженцев в Бельгию.

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Председатель партии Барт де Вевер выдвинул ультиматум Мишелю в субботу вечером, намекая на то, что представители N-VA уйдут из правительства, если в воскресенье премьер-министр вылетит в марокканский Марракеш, чтобы от имени Бельгии одобрить Парижский пакт ООН по миграции. "Если у нас нет права голоса в этом правительстве, нет смысла продолжать работу в нем", - заявил де Вевер.

N-VA была единственной из четырех сил правительственной коалиции, выступивших против этого документа, который должен быть одобрен странами-членами ООН в начале недели в Марокко. После этого 19 декабря он должен быть ратифицирован в ходе голосования в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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Любопытно, что правительство Бельгии летом достигло консенсуса по этому вопросу, однако в октябре N-VA изменил свое решение, спровоцировав острый политический кризис в стране.

Являющийся необязательным к исполнению, этот Пакт ООН (глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции) определяет ее основные принципы в части защиты прав человека, детей беженцев, признании национального суверенитета, чтобы помочь странам ЕС справиться с миграцией. Соединенные Штаты в декабре прошлого года заявили, что не будут даже рассматривать проект Пакта.

В мире Европа Бельгия
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