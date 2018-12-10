В Томске предложили новый метод диагностики рассеянного склероза

Новый метод МРТ предложили ученые НИИ биологии и биофизики Томского государственного университета. Способ позволит более точно и качественно диагностировать нарушения связей между нейронами при рассеянном склерозе и травмах мозга.

Сейчас ведется внедрение метода в клиническую практику.

Как сообщает пресс-служба Инновационного портала Томской области, метод основан на количественной оценке миелина в разных структурах мозга.

- Из миелина состоит оболочка аксонов - длинных отростков нейронов, которые позволяют им обмениваться сигналами. Разрушение миелиновых оболочек является основным признаком рассеянного склероза, - говорит научный руководитель лаборатории нейробиологии, профессор Университета Вашингтона и ТГУ Василий Ярных.

Он еще в 2012 году впервые опубликовал научную работу, в которой рассказал о связи полученных с помощью МРТ карт и количеством миелина в мозге. Следующим этапом стала проверка этого метода МРТ на животных. Эта работа проводилась в сотрудничестве с новосибирскими коллегами из Института цитологии и генетики СО РАН и НИИ органической химии.

- Наша задача в данном исследовании состояла в том, чтобы подобрать такие условия, при которых происходит разрушение миелина у мышей, и сравнить количество миелина на срезах мозга с результатами МРТ-исследований, - поясняет заведующая лаборатории нейробиологии ТГУ Марина Ходанович.

Сейчас ученые ТГУ готовятся к внедрению метода в клинику в партнерстве с Сибирским государственным медицинским университетом и НИИ онкологии в Томске. Клинические исследования с использованием нового метода планируется проводить на пациентах с рассеянным склерозом. Конечная цель - полномасштабное внедрение нового метода в клиническую практику.